El apoteósico cambio físico de Gianmarco Onestini antes de ser famoso

Dicen que las mejores cosas que suceden en la vida ocurren porque algo cambió, y Gianmarco Onestini es buen conocedor de ello. El italiano que irrumpiera en la vida de la audiencia patria hace meses y que lograra embaucar a Adara Molinero con su irresistible sonrisa y profunda mirada tuvo en su día ese regalo que tanto deseaba abrir y del que hablaba constantemente a la ganadora de ‘GH VIP 7’: su mejor versión.

«Cuando estaba en el colegio no me llevaba bien con mis compañeros y me refugiaba en la comida; empecé a comer para desahogarme y, cuanto más comía, más engordaba y más se reían de mí y me esquivaban«, comienza explicando Onestini en su canal de Mtmad (Mediaset) este jueves 21 de mayo de 2020 en un vídeo dedicado a su cambio físico y a los episodios de bullying que tuvo que afrontar «desde los 6 años».

Aunque admite que en todo momento contó con el apoyo de su familia, él siempre se «encontraba defectos» y no se «sentía bien», algo que «fue muy doloroso» y marcó por completo su juventud y adolescencia.

«Cuando iba a la playa en verano no me quitaba nunca la camiseta porque me daba vergüenza al estar gordo», rememora.

También recuerda el día que tomó la decisión de «levantarse y ponerse las pilas», el momento en que «estaba tan mal que pensé que debía hacer un cambio que necesitaba»

«Decidí cambiar mi actitud y, con 13 años, me inicié en kárate; después vino el boxeo y, con ello, el cambio radical en mi físico y en mi mentalidad. Empecé a entrenar todos los días y pronto vi cómo adelgazaba y cómo mi seguridad aumentaba», añade, al tiempo que adjunta impactantes imágenes ‘del antes’.

Años después, confiesa que mantiene en las caderas «los signos que deja el perder mucho peso cuando estas muy gordo», algo que «no le importa» porque «se ven poco» y son «una marca de tu pasado y lo vivido».