La confesión sexual de Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia: «Soy bi»

Como dicen los libertinos muy veteranos, mientras no lo hagan obligatorio, pueden hacer con esas cosas lo que quieran.

Asi que lejos estamos nosotros, tan reticentes a juzgar y tan proclives a comprender, de emitir opinión alguna al respecto, sobre lo que dice y no dice Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia.

Carla, que tiene 20 años y lo pasó muy mal cuando falleció su madre, Erika Ortiz, es prima carnal la princesa de Asturias y de la infanta Sofía.

Y fiel a su estilo, siempre desenfadado y a la costumbre familiar de ponerse el mundo por montera, ha revelado ser ‘bi‘.

En otras palabras, que es bisexual y que en cuestiones amatorias le van tanto los hombres como las mujeres.

Explicaba una serie de ideas que sus seguidores tienen de ella.

Carla Vigo, que estuvo bastante tiempo sin pisar el Palacio de la Zarzuela y que retomó la relación con su regia tía hace un par de Navidades, alimenta dos perfiles en Instagram.

Uno abierto y otro cerrado, al que sólo permite acceder a gente seleccionada.

Ha sido en este segundo donde, en forma de juego de palabras en cascada ha revelado sus aficiones:

«Me dieron: hetero, soy: bi, me dieron: 1.55, mido: 1.50, me dieron: escorpio, soy: libra, me dieron: soltera, estoy: no sabe no contesta (risas), me dieron: 20, tengo 19».