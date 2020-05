Khloé Kardashian: un tremendo cambio facial que deja estupefacto a Instagram

View this post on Instagram

Creo que los filtros nos van a destruir la autoestima mundial…. 💔 (amo a Khloe y la conozco y he trabajado con ella, para que no empiecen a inventar o a mal interpretar ) ella puso hoy la foto de la izquierda y me sorprendió… Se que la gente muchas veces asume operaciones y muchas cosas más, pero lo más dañino son los filtros… QUE YO USO MIL VECES!!!! (Relax) como alguna otra vez les he dicho, los psicólogos llaman a este problema #falsasexpectativas porque crea una realidad que es mentira pero la gente no lo sabe y cuando se miran en su casa al espejo se quieren 🤯…. 🤷🏻‍♂️ me entendieron?