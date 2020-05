Paula Vázquez jalea la ‘paguita’ podemita con insultos a los votantes de derechas

Es una reconocida propagandista de los preceptos socialcomunistas y además lo hace sin disimulo alguno.

Pero una cosa es estar satisfecha con la aprobación del llamado Ingreso Mínimo Vital y otra es celebrarlo con insultos hacia los votantes de derechas.

Paula Vázquez, presentadora de televisión, ahora en Netflix, ha subido a su perfil de Twitter un mensaje en el que no solo se muestra forofa de la medida impulsada por Pablo Iglesias, sino que además aprovecha para etiquetar a los conservadores llamándoles «fascistas cobardes»:

Hoy es un gran día !! #IngresoMinimoGarantizado #IngresoMinimoVital Si queréis ver lo cobardes que son los fascistas que están en contra , probablemente escupan su bilis aquí abajo , pero sin dar la cara😂🤣. Esta es la mía cuando pienso que os quedan 4 añitos o más 😝 pic.twitter.com/U8gsEOZT9m — Paula Vázquez 🔻 (@PaulaVazquezTV) May 29, 2020

Evidentemente, Vázquez se llevó una buena tunda por parte de la comunidad del estornino azul después de ese ejercicio de propaganda aderezado con improperios preventivos:

Ok. Paso de trabajar. Empiezo a pasar porros y a que me den mi paguita y voy a cobras más q muchos currando 40 horas a la semana, q me la vais a pagar tú y los 5 q trabajen. Esto es como en los mundos de yupi!!.Muchas gracias progresistas, así se hace Pais!!! — Rasputin🦜 (@rasputi01545575) May 29, 2020

Me voy a guardar el tuit por lo de los cuatro años.

Y… Tranquila… que te lo recordaré.

A cada cerdo le llega su San Martín.

Y a cada cerda, por supuesto, que hay que usar el lenguaje inclusive. — fran_cumlaude_🎓 (@frandevox) May 30, 2020

Me da vergüenza, que hace un tiempo me parecías simpática, y sentía orgullo por ser gallega como yo.

Hoy siento pena leer tus comentarios de insultos y faltas de respeto.

¿ De verdad te sientes bien soltando tantos despropósitos?

No se lo que es el fascismo para ti.😏 — soco (@Espartana45) May 30, 2020

Cuando critiques a alguien hazlo sin mentir ni manipular,se autocrítica y no dejes q te llenen la cabeza de sectarismo,porque haces y dices lo q tus voceros te predican,tu escucha las otras normas o leyes q diferentes partidos plantean y entonces podrás opinar con conocimiento — andre (@anguestar) May 30, 2020

🤣🤣🤣Tu jeta es igual a la cantidad de botox de tu cara pic.twitter.com/Lf43Rr3Est — Mari Paz Menéndez Alonso (@MariPazMenndez2) May 30, 2020

Tú a lo que te tienes que dedicar es a presentar pero veo que ya ni eso, en lugar de crispar y crear odio porque la gente vote diferente. — teresabj47 (@teresabj47) May 30, 2020

No, se llama compra votos, y esclavitud hacia el estado, mientras no sea puntual y previo responsabilidad de buscar trabajo, hacer cursos o algún tipo de formación para encontrar un trabajo y ser productivo y no parásito pic.twitter.com/SfdyvMgQcS — Mari Paz Menéndez Alonso (@MariPazMenndez2) May 30, 2020

Las personas inteligentes y educadas dan su opinión con razones. Tú insultas sin más.

Hay que ser consecuente con lo que se dice.

¿Tú sabes quién recibe ese ingreso mínimo, y si hay dinero para ello?

No eres muy consciente de tus tonterías.Deja de hacer el ridículo — soco (@Espartana45) May 30, 2020

Cuando no lo paguen porque las arcas del estado están ya vacías, va a ser muy divertido — Montesa 🖤🇪🇸🖤 (@Montesa_VAL) May 30, 2020