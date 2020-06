Anabel Alonso se lleva triple dosis de jarabe de palo por asumir la tesis de Público de que los sanitarios rechazan el Premio Princesa de Asturias

Hay una máxima progre que reza «dime de qué se trata y yo me opondré con todas mis fuerzas».

Les da igual que sea algo tan positivo como la concesión a los sanitarios de España del Premio Princesa de Asturias. El caso es poner a escurrir tanto el galardón como a quien lo concede.

Y claro, al diario Público le ha bastado conocer la iniciativa de un grupo de sanitarios, que no son precisamente la generalidad del sector de todo el país, para darle carta de naturaleza y hacer de la anécdota una causa general.

¿Y quién creen ustedes que se ha tirado al barro de la polémica, a azuzar a la Casa Real y a posicionarse con esos supuestos profesionales de la sanidad española?

Sí, efectivamente, Anabel Alonso, especialista en nadar a contracorriente y en tratar de despreciar en la medida de lo posible todo aquello que sirva para dignificar la labor de los españoles.

La misma que hizo todo tipo de burlas con el paracaidista que tuvo el incidente enganchádose en una farola en el desfile del Día de la Hispanidad el 12 de octubre de 2019, se suma ahora a las voces que reclaman rechazar el galardón regio que se otorgará en Oviedo en el mes de octubre de 2020 a una representación de los sanitarios españoles.

Los tuiteros no dejaron pasar la oportunidad de recetarle jarabe de palo, una triple dosis como mínimo, después de minusvalorar un premio que para la gran mayoría es uno de los reconocimientos más elevados que podían recibir:

¿Quién lo rechaza? ¿Todos los sanitarios? Me parece un gesto bonito que reconoce nuestra labor, y me resulta inaceptable politizar y mezclar otros temas fuera de ese RECONOCIMIENTO. Soy sanitaria y de momento, no lo he rechazado ; las generalizaciones de este tipo no están bien.

— Nuria Tejada (@Nuriathernandez) June 4, 2020