Nace Lucía, la primera hija de Malú y Albert Rivera

Llegó por fin.

Malú (38 años) y Albert Rivera (40) ya son padres de la pequeña Lucía, según ha confirmado la propia artista a través de sus redes sociales.

Su primera hija en común – el expolítico tiene otra niña, Daniela, fruto de su matrimonio con Mariona Saperas- ha llegado al mundo este 6 de junio de 2020 llenando a la familia de felicidad a pesar de la complicada situación mundial provocada por la pandemia del coronavirus. La pareja ingresó la pasada madrugada en el hospital HM Puerta del Sur de Móstoles.

«Ya está aquí nuestra niña, Lucía. Te acompañaremos en tus pasos toda la vida. P.D: El pie más bonito del mundo», escriben al unísono la artista y el expolítico en su cuenta de Instagram, junto a una foto del pie de su pequeña entre sus manos.

El exlíder de Cuidadanos, que anunció su retirada de la política y de la vida pública el pasado mes de noviembre, tras el batacazo de su partido en las Elecciones Generales del 10-N, y la artista confirmaron la noticia a través de sus respectivas cuentas de redes sociales tras semanas de incesantes rumores.

Una misma imagen -sus manos entrelazadas sosteniendo un chupete- y el mismo mensaje: «¡Ahora sí… Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor».

Pocos fueron los que apostaron en un primer momento por esta relación que surgió entre las sombras y que comenzó allá por diciembre de 2018.

Sin embargo, tendría que pasar medio año más hasta que la pareja confirmara su romance a través de una discreta primera aparición en público, cuyos documentos gráficos recogió la revista «¡Hola!», en los que aparecían paseando por las calles de Pozuelo de Alarcón. Poco después, en julio de 2019, llegó la definitiva, cuando el expolítico y la cantante salieron juntos del hospital en el que él había permanecido ingresado por una gastroenteritis grave.

Tras unos meses de preparación de la campaña electoral, en los que Malú se recluyó en su casa, bajó las persianas, y no se dejó ver en público, lo cierto es que la artista fue uno de los mayores apoyos de Rivera durante todo este tiempo, tal y como él mismo reconocería el día de su dimisión, después de una dura noche electoral para la formación naranja.

Aunque no llegó a pronunciar su nombre, se refirió a su pareja como la persona que estuvo a su lado «aguantándolo todo, contra viento y marea». Del mismo modo, dedicó unas palabras a su hija Daniela, y teniendo también ya en mente a la que estaba por llegar:

«Permitidme que siga mi camino. Os dije que quise ser el presidente de las familias. Está claro que no lo voy a ser. Pero sí voy a ser, por lo menos, mejor padre, mejor pareja, mejor hijo, mejor amigo. Sin más, me despido hoy».

Desde aquel día, la pareja ha disfrutado de esta nueva etapa en la más estricta intimidad y son contadas las ocasiones en las que se han dejado ver paseando en público.

Además, la artista ha procurado vestir con ropa ancha, impidiendo apreciar su tripita de embarazada. Eso sí, ha estado muy activa durante el confinamiento en sus redes sociales, donde recientemente confesó a sus seguidores que, a pesar del evidente cambio hormonal, estaba teniendo un muy buen embarazo:

«Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial, todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho».

«Eso sí, cada día me siento más cansada. Cada vez más gorda, con barrigón, hay días que me cuesta un poco más, te das cuenta de que respirar te cuesta, pero estoy encantada y está siendo muy fácil. Ahora que en vez de confinados estamos confitados, porque yo tengo muchas ganas de comer y de llorar».