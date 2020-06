Muere el actor Jordi Mestre a los 38 años: la conmovedora despedida del equipo de ‘Sé lo que hicisteis’

View this post on Instagram

Hace unos años, por la redacción de #slqh se oía “ya tenemos reportero”… tenías que ser tú Jordi, tu carisma, tu generosidad, tus ganas, tu talento…listo, guapo, divertido… buena persona. Llevo todo el día en shock… he mirado nuestra última conversación de WhatsApp… he vuelto a ver el videoclip que me enviaste…el de “Elegí Madrid”… también cantabas bien… 😔 todavía no me lo creo… Amigo… esta noticia me ha golpeado fuerte… es un día tremendamente triste … te echaremos mucho de menos, descansa en Paz 💔