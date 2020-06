Kendall Jenner da la cara tras la foto viral de su protesta por el Black Lives Matter

Las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd y contra el racismo ha sido tomada por artistas y celebridades en las redes sociales.

Sin embargo, durante esta última semana, algunos de estos han sido acusados de ir a las manifestaciones a sacarse la foto y adiós, todo con el único motivo de publicarlo en sus cuentas de Instagram o Twitter.

Tanto es así, que una bloguera rusa fue grabada la semana pasada colocándose en medio de una marcha en Los Ángeles, con sus manos sujetaba un cartel que decía ‘Black Lives Matter’, otra persona tomó la fotografiarla y ella posaba para la cámara.

Es lo que aparentemente le sucedía a Kendall Jenner, y es que en las últimas horas se hizo viral una foto en la modelo aparece en una manifestación, sosteniendo en alto una señal con ese mismo lema.

La modelo ha reaccionado rápidamente para explicar que se trataba de un montaje. La medio hermana de Kim Kardashian sabe muy bien que con estos temas no se puede frivolizar de ninguna manera.

El mensaje lo transmitió desde su cuenta de Twitter: «Esto lo ha hecho alguien con Photoshop. Yo no lo he posteado«, ha comentado a sus seguidores.

this is photoshopped by someone. i DID NOT post this. https://t.co/nQ7uNnGB20

— Kendall (@KendallJenner) June 6, 2020