El motivo real de la ausencia de Laura Escanes en redes: «Esconderlo es engañaros»

Después de unas semanas de confinamiento más conectada que nunca en las que se ha abierto en canal (ha hablado de su matrimonio, de la maternidad e incluso ha compartido algunas de las recetas que se cocinan en su casa), Laura Escanes ha sorprendido ausentándose de la órbita virtual durante varios días.

De igual modo que María Pombo la pasada semana (por un motivo de salud), la esposa de Risto Mejide hacía saltar todas las alarmas al dejar de publicar sus tradicionales posts y stories de Instagram: ¿Qué le había pasado a la influencer?. La respuesta la dio ella misma varios días después:

«No sabía si hacer estos stories o no, porque creo que es un tema muy personal. A pesar de que publico muchas cosas de mi vida, hay muchas otras que no publico… Pero bueno, al final siento que esconderlo es como engañaros o que no estoy contando la verdad… Entonces, prefería contarlo», comenzaba explicando al millón y medio de personas que siguen a diario sus pasos, para terminar dando la inesperada noticia: «hace unos días me operé del pecho y ya he pasado la primera noche en casa».