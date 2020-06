Paula Vázquez incendia Twitter al presumir del mortífero 8-M: «Esta tía es imbécil»

Dicen los más viejos y más sabios del lugar que el «respetito es muy bonito».

Sin embargo, Paula Vázquez no ha debido tener padres o abuelos que le hayan transmitido tan honorable consejo y últimamente está perpetrando una tras otra a cuenta de la manifestación feminista del 8-M.

La presentadora, afectada por un tremendo sesgo político, es incapaz de dirimir que las marchas de ese infausto día de marzo fueron las que provocaron que el coronavirus se expandiese de manera desbocada por España.

Es más, Vázquez se agarra como lo haría cualquier náufrago a la primera tabla de salvación que pasase por su lado y en este caso viene al ‘auxilio’ de la también actriz el porcentaje de fallecidos en las residencias de mayores.

La cuestión que oculta la presentadora de Netflix es que muchos de esos mayores fenecidos en esos hogares de la tercera edad recibieron visitas de personas que participaron en esas movilizaciones.

Dicho en plata, les contagiaron el bicho del Covid-19.

Quieren silenciar lo de las Residencias con el #8M pero #AquíEstamosLasFEMINISTAS Para sacarle las vergüenzas pacíficamente #YoTambiénOrganicéEl8M #PandemiaMundial 👈 no te dejes manipular más, apaga la tele. pic.twitter.com/jtwbpbgEDl

Obviamente, Paula Vázquez se topó con la encendida protesta de muchos tuiteros por presumir de un 8-M que provocó unos efectos irreversibles:

Eres muy corta. O muy mala. O muy corta y muy mala. ¿Sabes cómo se contagia el bicho ? ¿Y como se propaga ? Claro que no. A los mayores les hemos llevado al bicho a casa. Yendo a manifestaciones. Y otros actos multitudinarios y consentidos. Sabiendo lo que podría pasar.

Tu llegaste hasta párvulos no? Que triste..

Oye mermadita,no irían al 8-M pero los que fueron si tenían padres mayores o abuelitos,mientras incubaban contagiaron a esas personas y no quiero pensar como se sienten en este momento,tonta l’haba. Qué como”entrañable” andas echando una instancia para quien tú sabes te enchufe??

Hola soy Paula Vázquez apoyo lo social y soy súper progre, a parte de no practicar nada de lo que promulgo. Soy una comunista haciendo viajes en first class y dándome tratamientos en spa y balenearios de lujo, y he estudiado en escuelas concertadas y voy a la sanidad privada. pic.twitter.com/sx4krnjICY

— Caliuet🇪🇦🦇 (@AlbertoCaliu) June 10, 2020