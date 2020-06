La ‘propuesta indecente’ de Omar Montes a Susanna Griso en directo: «No te lo quería decir por vergüenza»

La desenvoltura y el atrevimiento que caracterizan a Omar Montes le hacen, en cada una de sus apariciones televisivas, carne de titular. Y no es para menos, porque la extravagancia de las ocurrencias del de Pan Bendito (Madrid) va en incremento y parece no conocer límites.

La última la ha protagonizado en ‘Espejo Público’ (Antena 3), programa al que entró en directo para promocionar su nuevo single, ‘Tinder’, que verá la luz este viernes 12 de junio de 2020. El ganador de ‘Supervivientes 2019’ mantuvo una jovial conversación con Susanna Griso, a quien aprovechó para confesar su admiración.

«Yo te idolatro. Pasaría el confinamiento contigo gustosamente, de hecho, no te lo quería decir por vergüenza pero, si vuelve a haber otro, pues oye, me gustaría si no tenemos otra cosa mejor que hacer», apuntó el cantante.