La burla de J.K. Rowling a la comunidad transexual le cuesta caro: los actores de Harry Potter la rechazan

El maltrato doméstico y las agresiones sexuales marcaron el primer matrimonio (y la forma de pensar) de J.K. Rowling, y, hoy en día, después de más de 20 años, se considera una auténtica superviviente. A raíz de aquellos turbios episodios, la autora de la inagotable saga ‘Harry Potter’ ha configurado una serie de opiniones que no tiene pudor en compartir y que la han ubicado en el centro de la polémica; de hecho, ha expresado sin filtros su «preocupación acerca de los espacios son utilizados por un solo sexo», como es el caso de los baños públicos o las prisiones.

Pese a que expuso sus traumáticas vivencias en una extensa carta abierta escrita «por solidaridad con la gran cantidad de mujeres que tienen historias como la mía», Rowling fue duramente criticada por burlarse de un artículo de prensa que titulaba con la expresión «personas que menstrúan» en lugar de incluir la palabra «mujeres» con el fin de englobar a las mujeres trans.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020