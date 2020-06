El tremebundo descuido de Anabel Pantoja calienta ‘La última cena’

Nada pasa por casualidad en televisión y mucho menos si hablamos de Telecinco.

El canal de Paolo Vasile nunca deja nada a la improvisación y lo que todo el mundo entendería como un accidente en pleno directo en realidad responde a algo preparado o, por lo menos, abonado el terreno para que así suceda.

Nos referimos, claro está, al momento ‘pezón’ de Anabel Pantoja, la sobrina de la tonadillera Isabel Pantoja que la noche del 12 de junio de 2020 en ‘La Última Cena‘ ‘ofreció’ por descuido una parte dulce de su anatomía, una ‘galleta María‘, por decirlo de manera fina.

La colaboradora de ‘Sálvame‘ tuvo un pequeño descuido durante la cena preparada por Kiko Hernández y Marta López al verse con meridiana claridad el pezón derecho.

Anabel Pantoja, que inicialmente no le dio demasiada importancia al asunto, cambió su cara cuando oyó a María Patiño decir que a ella no le gustan los pezones grandes.

Antes de mostrar las imágenes, Jorge Javier Vázquez hizo una ronda de preguntas a las comensales que, si ellas fueran las afectadas, si les importaría que se sacara el vídeo del ‘accidente’.

Chelo García-Cortés y Lydia Lozano afirmaron rotundamente que les daría igual, pero a María Patiño no. Además, la presentadora de ‘Socialité’ añadió a modo de burla que a ella no le gustan los pezones grandes.

Mientras, la sobrina de Isabel Pantoja apuntó que:

No me importa lo que se haya podido ver ¡A mí me gustan los pezones de todos los tamaños! Para eso están, para dar el pecho, para comerlos y lamerlos.