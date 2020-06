Soberbia estocada de Girauta al «ágrafo» Lewis Hamilton por denostar la tauromaquia

Es tan excelente piloto dentro de los circuitos de la Fórmula 1 como una persona con dudosas conductas fuera de las pistas.

Es evidente que Lewis Hamilton, todo un campeón mundial de las cuatro ruedas, deja mucho que desear cuando no tiene un volante entre las manos.

Es posible que, al igual que le sucedió en sus inicios como compañero de Fernando Alonso, donde se las perpetraba a pares al piloto asturiano, acabe madurando también como persona. Aunque ya parece complejo.

Lo cierto es que el deportista británico la ha liado parda al criticar duramente una arraigada tradición española como es la tauromaquia y lo ha hecho desde su cuenta de Instagram con este durísimo mensaje y compartiendo el vídeo de esta otra cuenta:

Juan Carlos Girauta, ex diputado de Ciudadanos y columnista de ABC, saltó a la yugular del genial piloto, pero auténtico ignorante de la cultura española, para darle una merecida estocada.

EL ‘CLAN’ RIVERA ENTRA AL TRAPO

Y si en España hay alguien que es sinónimo de tauromaquia, de la defensa de Arte de Cuchares, ese es el clan de los Rivera.

Uno de ellos, Cayetano, le dio también cumplida respuesta al piloto británico y además, para que le llegase la respuesta sin necesidad de traducción, le escribió en el idioma que maneja Hamilton, en inglés:

Mr. @LewisHamilton doesn’t like bullfights… So?

Anyways, before criticising someone else’s culture, you should at least learn more about what you’re talking about.#respect ! And don’t let knaves fool you!

— Cayetano (@Cayetano_Rivera) June 13, 2020