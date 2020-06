La firme decisión de Susana Molina tras acudir con Omar Montes a una fiesta ilegal de más de 100 personas

El segundo fin de semana de junio de 2020 ha sido más ajetreado de lo habitual, y Susana Molina y Omar Montes pueden dar fe de ello. Si el día 13 el de Pan Bendito lanzaba nuevo single con Arce (‘Tinder’), horas más tarde acudía a una fiesta privada a celebrarlo; lo hacía junto a la ex de Gonzalo Montoya, una de las protagonistas del videoclip de la canción. Pero dicho evento no cumplía con los requisitos estipulados para la fase 2 de la desescalada en la que todavía se encuentra Madrid: sin mascarillas, sin distanciamiento social y con más de 100 personas en el espacio, todos disfrutaban sin remordimientos del que aparentaba ser un viernes noche cualquiera.

Las imágenes de la tremenda metedura de pata fueron difundidas por el cantante en su perfil de Instagram y, escasos minutos más tarde, las críticas comenzaron a brotar y a extenderse, hasta el punto de que ambos se vieron en la necesidad de disculparse públicamente.

«Esto no es una justificación, sino un perdón. (…) Grabé un videoclip y me invitaron a presentarlo. No éramos conscientes de lo que nos encontraríamos allí; ha sido una irresponsabilidad por mi parte y necesito pediros perdón al igual que hice con mi familia y amigos porque así lo siento. Como todos vosotros, he pasado tres meses en casa cumpliendo las normas y siento que con esto he defraudado a mucha gente», explicaba la murciana, consciente de que «nada de lo que haga va a ser suficiente» y mostrándose «superarrepentida», tras comunicar que había tomado una firme decisión: la de «no leer más» comentarios, pues «todo lo que me digáis vosotros ya me lo han dicho quienes me quieren, y de forma más dura».