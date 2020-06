El menosprecio de Lorena Gómez a Pilar Rubio en su aniversario de boda con Sergio Ramos

View this post on Instagram

Describir una emoción en palabras no es fácil, pero vivirla a tu lado todos los días es lo mejor que me ha regalado la vida. Hace un año nos dijimos que sí, pero nuestro compromiso se forjó el día que nos conocimos. Porque no hay un yo sin ti, ni un nosotros sin ellos, Sergio, Marco, Alejandro… Gracias por ser y por darme lo mejor. Feliz aniversario, mi amor @pilarrubio_oficial. ¡TQ! Happy anniversary, my love. There is no me without you and no us without them, Sergio, Marco, Alejandro… I love you! ❤💜❤ #RnR #PilarRubio #SergioJr #Marco #Alejandro ❤💜❤️