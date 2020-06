A golpe de talonario y sin rodeos: Chenoa desvela (por fin) si David Bisbal irá a su boda

View this post on Instagram

¡@felilopezoficial y @sandragago_ están de enhorabuena! 👶 💕 La pareja espera su primer hijo, que nacerá estas navidades. No pueden ser mejores noticias. Además, esta semana @chenoa posa para ¡HOLA! vestida de blanco el día su 'no boda' 💍👰 y nos hace esta bonita confesión: "Miguel y yo hemos tenido nuestro 'sí, quiero', me doy por casada con él durante el confinamiento". Tampoco puedes perderte la entrevista exclusiva a la Baronesa Thyssen, que nos desvela la verdad sobre la polémica de sus cuadros. Y en exclusiva, te contamos el abandono de Esther Doña del palacio de El Rincón, que inesperadamente la familia ha puesto a la venta. ¡No te pierdas este número lleno de noticias y corre a tu quiosco habitual! #RevistaHOLA #HOLA #FelicianoLopez #SandraGago #Chenoa #BaronesaThyssen #EstherDoña