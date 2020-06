La exmiss Daniella Álvarez pierde la pierna izquierda en una cirugía

Daniella Álvarez, popular por coronarse como Miss Colombia 2011-2012, ha perdido su pierna izquierda tras someterse a una intervención quirúrgica que terminó complicándose. La presentadora y modelo entró a quirófano creyendo que le amputarían su pie izquierdo a causa de una isquemia, pero finalmente perdió gran parte de la extremidad.

«Esta será mi última operación donde tendrán que quitarme el pie izquierdo, tendrán que tomar también un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera, porque podría tener un pie, pero no sería un pie funcional», confesó Álvarez en un clip de Instagram que filmó desde la Fundación Cardioinfantil de Bogotá.

Todo comenzó en el mes de mayo, cuando tuvo que ser operada de urgencia por una «una masita muy pequeña, como una moneda, que tenía en mi abdomen». Contra todo pronóstico, reveló que «cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos»; fue en el momento en que «me fueron a retirar mi masita, cuando mi aorta se cerró». Ese mismo día, recuerda, «tuve una segunda operación en la que los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien en mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación, en la que, con otro tipo de injerto, la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies«.

Después de aquello, su pie izquierdo se vio resentido, hasta el punto de que no le llegaba la sangre. Fue ahí cuando se sometió a una «cuarta cirugía en la que me hicieron cuatro rajitas (en la pierna) para ayudar a mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente».