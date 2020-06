Del «eres un fantasma» al «lo haces por dinero»: el triunfito que será repudiado de por vida por sus compañeros de edición sigue masacrado en TV

El drama vuelve a ‘Operación Triunfo 1’, y nada tiene que ver con la no-invitación de Chenoa a David Bisbal a su enlace con Miguel Sánchez Encinas. Esta vez, la polémica ha brotado a raíz de unas declaraciones que Álex Casademunt ha dado en una entrevista en el programa ‘Zippi zapping’ (TevéCat) en las que ha arremetido sin piedad contra su excompañero de edición Juan Camus.

El signatario de ‘Inquietudes’ ha asegurado que todos los concursantes de la primera ‘tirada’ del talent mantienen «una relación muy buena», pues es «como si no hubiera pasado el tiempo»; él lo define como «un vínculo muy importante para el resto de nuestra vida» en el que no duda en excluir a Juan Camus, cuya conexión es «nula».

“Cuando habla parece que sea el Donald Trump londinense y a Javián (cuando este viajó a Londres) no le enseñó ni la casa, ni su lugar de trabajo, ni los coches que decía tener. Con todos mis respetos, es un fantasma a más no poder, con todas las letras, una por una”, ha expuesto con contundencia Casademunt.

Aunque el comentario del catalán no llega por sorpresa (en ‘Sálvame’ se hizo un especial en 2016 en el que se desarticulaba la supuesta vida que llevaba en Londres), al damnificiado, a quien acusa de haber ido «contra gente como Tinet Rubira (director de Gestmusic), que han hecho que el engranaje de la televisión funcione», no le ha hecho ni pizca de gracia. Tanto es así, que no ha dudado en replicar a su colega por «insultarme públicamente sin venir a cuento» desde sus redes sociales, eso sí, muy «educadamente».

«Si necesitas dinero y no tienes suficiente con los royalties de Mi Música Es Tu Voz que muy generosamente te cedimos Naim y yo y que todavía sigues cobrando, no te preocupes, que yo te lo mando, pero no tienes por qué insultar», ha escrito en los stories de Instagram, al tiempo que adjuntaba el emoticono de un fantasma.

Por otro lado, ha querido aclarar el asunto del viaje de Javián a Londres, pues, según expone, cuando este voló a la capital inglesa «estaban reformando mi casa»; fue por ello que «le pagué un hotel», velando por su comodidad e intimidad. Finalmente, a modo de puya, ha recomendado a Casademunt «escuchar mi último single ‘Karma'».