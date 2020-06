Un viaje a India, sábanas blancas y mucha valentía: ¿Qué hubo entre Pablo Alborán y Ricky Martin?

Las muestras de apoyo de centenares de colegas de la industria musical y miles de fans a Pablo Alborán desde que el miércoles 17 de junio de 2020 diera un golpe en la mesa tras muchos años de especulaciones y confesara su homosexualidad han sido mayúsculas. Populares personalidades como Rosalía, David Bisbal o Mónica Naranjo aplaudieron las valientes palabras del cantautor malagueño que, hasta el momento, había preferido «no hablar sobre eso (su orientación sexual)».

Pero, si hubo un mensaje emotivo que subrayar, ese fue el de Ricky Martin, quien ya pasó por una experiencia similar hace años.

«Bravo hombre valiente. La vida es muy corta como para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza, y eso es triste. Esa batalla ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos, Pablo. Te lo mereces», escribió el puertorriqueño, con quien Alborán mantiene una estrecha relación que ha precipitado infinidad de rumores.