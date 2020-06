Primeras palabras de Begoña Villacís y Rubén Amón tras anunciarse su presunto romance

View this post on Instagram

Desayuno con Inés, ha cumplido un año en mitad de la pandemia, y ahora está en esa etapa que alguna amiga ha definido como la “etapa matamujeres”. Anda, corre, y siempre hacia el peligro.😓😓😊 #Terraceando #1añito #palmeradechocolate #desayuno #momentos #volveremossitúvuelves