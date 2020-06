La dramática decisión de Mila Ximénez sobre su cáncer que nos deja helados: «No quiero medicarme»

El pasado martes 16 de junio de 2020, Jorge Javier Vázquez anunciaba en ‘Sálvame’ que tenía que comunicar algo muy grave a la audiencia, algo que uniría indiscutiblemente a todos los colaboradores; en definitiva, la noticia que le hubiera gustado no dar nunca. Finalmente, la encargada de hacerlo era la protagonista, Mila Ximénez, que entró por teléfono para expresar que, tras realizarse una resonancia, «me han dicho que tengo un cáncer de pulmón».

«Me lo van a tratar, está localizado. Vamos a hacer tratamiento de quimioterapia y radioterapia. (…) No voy a poder ir a trabajar en un tiempo. Lo único que quiero es poder dormir… Me lo dijeron hace una semana y tengo mucho miedo», revelaba entonces, al tiempo que evidenciaba una plausible fortaleza asegurando que «un tumor de mierda no me va a parar la vida».