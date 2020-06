EXCLUSIVA / Reunión de urgencia de Belén Esteban con la cúpula de ‘La Fábrica de la Tele’: se siente ninguneada y amenaza con dejar ‘Sálvame’

Belén Esteban no está para bromas. Así se lo hizo saber a la cúpula de ‘La Fábrica de la Tele’ este jueves 25 de junio de 2020 en una reunión que mantuvo con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de la productora de ‘Sálvame’ (Telecinco).

¿El motivo? Se ha sentido maltratada y ninguneada por el programa en su regreso a los platós tras el calvario que pasó durante su confinamiento de más de tres meses alejada de los focos. Y amenaza con marcharse, no por motivos económicos, sino por razones de orgullo personal.

Según ha podido saber Periodista Digital, a la estrella de Mediaset se la vio muy molesta y disgustada, elevando por momentos el tono de una conversación que no fue nada amigable.

Tal y como ella misma contó en su programa, las últimas semanas han sido especialmente duras, no solo por los achaques de su diabetes, sino porque tuvo que vivir separada de su marido Miguel, que forma parte del personal sanitario (es conductor de ambulancias), por cuestiones de precaución.

El enfrentamiento que la de San Blas protagonizó el pasado 20 de junio de 2020 en ‘Sábado Deluxe’ con Jorge Javier Vázquez (que se saldó con el abandono del catalán del plató) va para largo y promete alejarse de un rifirrafe puntual.

Además, las disculpas descafeinadas de Jorge (que no se arrepiente de «haberse ido» ni de la mayoría de las palabras que pronunció) parecen no haber convencido a la ‘Princesa del Pueblo’ que, una semana después y pese a haberse reencontrado con su flamante rival, continúa ofuscada y se mantiene en la posición de «pensar y recapacitar» sobre lo ocurrido y sobre su puesto como colaboradora, a pesar de que a Joaquín Prat le parezca que «no está la cosa para amenazar con que vas a dejar un trabajo cuando hay tanta gente que está esperando encontrar uno».

El martes 23 de junio de 2020, Jorge Javier iniciaba la emisión de ‘Sálvame’ explicando que «estoy aquí para conciliar, pero entiendo que vamos a tratar temas que no le gustan (a Belén)». Respaldado en que permaneció «en silencio durante su discurso porque no quería entrar en batallas», el signatario de ‘Último verano de juventud’ tiró por tierra el mensaje de su compañera.

«Su discurso está plagado de mentiras, falsedades, manipulaciones y opiniones poco científicas. Yo no puedo ser el que calla y otorga, me revuelvo. Yo lo siento, pero no podemos opinar de todo o, al menos, no debemos. Yo, en ese discurso, no puedo acompañarle. Por ahí, lo siento, pero Belén me va a encontrar de frente», agregó.