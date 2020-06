Muere Manolo Segura, ex de Tita Cervera y padre biológico de Borja Thyssen

Manolo Segura, exmarido de Carmen Cervera y padre biológico de su hijo Borja Thyssen, ha fallecido a los 77 años la madrugada del 25 de junio de 2020 en el hospital madrileño San Francisco de Asís, donde permanecía ingresado a causa de un cáncer contra el que luchaba desde hace años.

Si bien durante sus últimos meses de vida estuvo acompañado de su exmujer Paz Pastor, el empresario y publicista y la baronesa Thyssen siempre mantuvieron un vínculo magnífico, hasta el punto de compartir época estival en Baleares año tras año. Desde que comenzaran su relación en 1978, sus lazos jamás se disociaron y, de hecho, veinte años después de dar a luz a Borja Thyssen, reveló en su libro ‘Yo, Tita Cervera’ (2009) que Manolo era el progenitor.

«A pesar de tener un hijo en común, Manuel Segura y yo, por razones del destino, no llegamos a casarnos. (…) Conocí a Heini en una fiesta en Cerdeña. Cuando entré se me quedó mirando, y nunca olvidaré su mirada. Creo que, en aquel instante, algo nos unió para siempre. Cuando Heini, antes de casarnos, quiso adoptar a Borja como hijo suyo, le dije que antes debería conocer a su padre. Pero me dijo que no, que él nos quería a Borja y a mí, y lo adoptó. (…) Cuando Borja cumplió siete años, reuní en su presencia a Heini y a Manuel Segura y le dije a mi hijo que tenía la suerte de tener dos papás«, confesó entre sus páginas.