Las despiadadas palabras de un sacerdote a Ricky Martin tras referirse a la Virgen María como «vientre de alquiler»

Una semana después de que le vincularan con Pablo Alborán por un viaje a la India que compartieron en febrero de 2014, Ricky Martin ha vuelto a situarse en el centro de la polémica, pero, esta vez, por motivos rotundamente diferentes.

Todo comenzó el domingo 21 de junio de 2020 cuando, durante una entrevista con el diario El País, comparó el nacimiento de sus hijos (Valentino, Mateo, Lucía y Renn) a través de la gestación subrogada con la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María.

“Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo”, explicó.