Justin Bieber demanda por difamación a dos perfiles de Twitter y exige 20 millones de dólares

El penúltimo fin de semana de junio de 2020 Justin Bieber fue acusado en dos perfiles de Twitter de haber cometido abusos sexuales. Tras negarlo de forma reiterada, el jueves 25 de junio de 2020 el artista de 26 años decidía presentar una denuncia por difamación a ambas cuentas.

Según expone el sitio web TMZ, el signatario de ‘Changes’ solicitaría un total de 20 millones de dólares por una imputación «maliciosa» ante la que tiene «evidencia documental indiscutible» que revela que son «mentiras escandalosas e inventadas».

«Bieber no se quedará de brazos cruzados mientras los demandados intentan llamar la atención difundiendo imprudentemente mentiras maliciosas sobre que él participó en una conducta criminal atroz», reza la demanda.

On march 10th selena left for work and I stayed at the Westin as the receipts clearly showed with my friends nick and john before I left town. Once again not at the four seasons. We booked it for a couple days to stay for the defjam show but I bailed on the 11th to head back home pic.twitter.com/Ku15SCYz91 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Si bien el canadiense ya negó la inculpación que una mujer llamada Danielle vertió en la red social (y que después desapareció), quien reveló que ambos se conocieron el 9 de marzo de 2014 en la ciudad de Austin (Estados Unidos) durante un concierto tras el cual Bieber la invitó al hotel Four Season, donde ella aseguraba que el intérprete la agredió sexualmente, posteriormente, otra internauta que respondía al nombre de Kadi se sumaba a la polémica advirtiendo que a ella le hizo lo mismo en un hotel de Nueva York en mayo de 2015.

Aunque el marido de Hailey Baldwin no se ha pronunciado públicamente sobre esa última acusación (y «normalmente» no responde a asuntos como este «porque me he enfrentado a acusaciones aleatorias durante toda mi carrera»), sí adjuntó documentos (posts, fotos e incluso facturas de hotel) que contradecían el mensaje de Danielle tras mucho pensar y «tratarlo con mi esposa y equipo».

En palabras del propio Justin, el abuso sexual es una cuestión que en ningún caso ha de tomarse «a la ligera», sobre todo, «por respeto a tantas víctimas que tienen que enfrentarse a estos problemas de forma cotidiana».