El inesperado rencor de Diego Matamoros a su ex Estela: ¿Una estrategia barata para seguir clavado a Mediaset?

Los vídeos que Diego Matamoros publica en Mtmad (Mediaset) no dejan indiferente a nadie. Desde los resultados de sus operaciones estéticas hasta sus opiniones más sinceras sobre decenas de rostros populares, al hijo del colaborador de ‘Sálvame’ no se le caen los anillos a la hora de mostrar cualquier aspecto de su vida.

«Hoy es un capítulo diferente y muy bonito», comienza explicando en el vídeo que ha compartido en la plataforma este 29 de junio de 2020 y que fue grabado «antes del corte por el coronavirus» por «la persona que me presentó a Carla».

Aunque el grueso del clip reside (o prometía hacerlo) en su faceta más espléndida y solidaria con el mundo animal (acude a una protectora de perros), lo más llamativo ocurre al principio, cuando se dispone a explicar el momento vital en el que se encontraba el día en que filmó dichas imágenes.

«Ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas (desde entonces). Estaba con mi anterior pareja, no había llegado el coronavirus ni todo el infierno de encerrarnos en casa, y es otra parte de mi vida que, por suerte, ya no la tengo y he avanzado«, relata, al tiempo que lanza un inesperado y espontáneo dardo envenenado a su exmujer, Estela Grande.