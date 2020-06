Violeta Mangriñán no participará en más reality shows: ahora quiere presentarlos

Como cada lunes, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio han regresado a Mtmad (Mediaset) para amenizar la última semana de junio a muchos. Esta vez, lo han hecho con un vídeo que han titulado «Quién es más probable que» en el que ponen sobre la mesa diferentes situaciones y deciden quién de los dos es más propenso a protagonizarlas.

Tras hablar de sentimientos, secretos, aficiones e inclinaciones, el punto álgido del clip llegaba escasos minutos antes de concluir. Lo hacía con la colaboradora de Telecinco asegurando que «no me apetece hacer más reality shows porque, aunque yo he sido la más arrabalera, he evolucionado y he madurado un poco«.

«Ahora, cuando veo esas situaciones (en televisión), siento vergüenza ajena. La última vez que estuve en un plató y presencié discusiones en un reality sentí eso», ha agregado.

Si bien admite que es posible que «si me lo propusieran y me interesase la oferta, lo haría», por el momento «no entra en mi lista de prioridades más próximas».