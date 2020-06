“Ahora me pedirán justificar esta foto”: el liberador (y muy necesario) posado en bañador de Rosa López

View this post on Instagram

Y ahora me pedirán justificar esta foto, 🙉🙈🙊 pero yo prefiero q te quedes esta sonrisa de felicidad por saber q vamos mas suaves y amorosos con la vida. Con ganas de dar y de hacerlo con el corazón. Os dais cuenta del amor q emerge en todos estos meses? La claridad inconsciente y consciente q vamos consiguiendo entre todos. Hoy me apetece liberarme de mas lastres, de unirme al respeto ✊🏻 dignidad y valores 🏳️‍🌈 esta bandera es lo q representa para mi. Por Cierto … CALOR?! noooo … 🤏🏻#orgullo2020🌈 #Proyectos #Musica #PiensaEnPositivo #Amar-se #HomeStudio 🥵