El español «perfecto» de Meghan Markle asombra en un evento benéfico en Los Ángeles

Pese a que renunciaran oficialmente a su rol en la Corona británica el 31 de marzo de 2020, la implicación e incansable colaboración de Meghan Markle y el príncipe Harry en materia benéfica es un hecho tangible.

En su última visita a la organización Homeboy Industries de Los Ángeles, la madre del pequeño Archie Mountbatten-Windsor puso en práctica y sorprendió con sus dotes políglotas, en especial, con el español que aprendió cuando desarrollaba su labor como suboficial de prensa en la embajada estadounidense en Argentina con solo 20 años.

Tal y como reveló el padre Greg Boyle, el jefe de la iniciativa, a la revista People, la duquesa de Sussex “habló español perfectamente con una mujer joven”.

«Ella pasó directamente a conversar en ese idioma, y fue toda una revelación, además lo hacía muy bien«, expresó.

Sin embargo, esta no es la primera vez que escuchamos a la ex de ‘Suits’ hablar el idioma de Cervantes, pues ya en una entrevista en 2013 en ‘The Late Late Show with Craig Ferguson’ bromeó interpelando al presentador «¿De dónde sos? ¿Cuándo llegás? ta, ta, ta, ta”.

Varios años después, en 2019, hizo lo propio con el francés durante una gira por Marruecos con su esposo. Aunque en su día confesó que su lengua gala es «de secundaria», se defendió a la perfección con dos chicas con las que mantuvo una intensa conversación.