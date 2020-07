El rapero Kanye West, marido de Kim Kardashian, anuncia su candidatura a la presidencia de EEUU

La fama tiene un precio y puede ser muy rentable.

El rapero Kanye West anunció este 4 de julio de 2020, Día de la Independencia de Estados Unidos, que presentará su propia candidatura para la presidencia del país, después de haber apoyado en anteriores al actual mandatario y candidato a la reelección, Donald Trump.

«Ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de Estados Unidos», anunció el músico en sus redes sociales con el lema ‘2020 VISION’.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

No es la primera vez que West, afroamericano de 43 años y según la revista Forbes la estrella mejor pagada en 2020, especula sobre su incursión en la política pero este aviso es el más firme hasta la fecha.

Además, el día elegido no es casual, pues el 4 de julio es la festividad política más importante de EE UU, que celebra la Declaración de Independencia del país.

Por el momento el equipo del rapero y productor no ha dado más detalles sobre la noticia ni sobre los pasos que se darán para materializar una candidatura real, que tampoco ha dejado claro si será como independiente o en las filas de algún partido político.

En los últimos años West ha sido un firme defensor de las políticas y la figura de Trump, a quien visitó en 2018 durante una reunión en la Casa Blanca para conversar sobre la violencia y el sistema penitenciario de Estados Unidos.

Ataviado con una gorra roja con el lema ‘Make America Great Again’, el célebre músico calificó entonces de héroe al presidente estadounidense y le dio las gracias por hacerle sentir «como Superman».

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Posteriormente, en 2019, volvió a repetir su objetivo de acceder a la presidencia estadounidense durante las entrevistas promocionales de su disco religioso Jesus is King, aunque situó la contienda en 2024.

«Cuando me postule para presidente en 2024 habremos creado tantos empleos que no voy a postular, voy a caminar».

Ahora, tras el anuncio de su candidatura presidencial, West deberá concretar si tiene un equipo de campaña y, si en caso de alinearse con los principios políticos que ha defendido, sería un rival de Trump, cuya nominación por el Partido Republicano se da por segura.

La reacción más sonada ante el anuncio de West ha sido la del empresario Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, quien ha indicado que «cuenta con todo su apoyo».

La mayoría de los usuarios bromeó sobre el propio rapero y su deseo de ser presidente.

«El nuevo himno nacional de Kanye después de que se convierta en el presidente», escribió este:

kanye’s new national anthem after he becomes president #2020vision pic.twitter.com/98d7S357bk — dominant 🦧 (@lifelessrookie) July 5, 2020

Kanye West launching his presidential bid this late into the year is so on brand for him. And I actually score a point here! #2020VISION pic.twitter.com/CYfl1caB0u — Leziga Barikor 🇳🇬📽 (@LezigaBarikor) July 5, 2020

Y muchos más internautas a los que prestaron atención fue a su maciza esposa, Kim Kardashian, y trataron de imaginarla como primera dama de EEUU:

The first lady ➡️➡️➡️↔️➡️➡️➡️➡️ Kim Kardashian WTF pic.twitter.com/eieCKGM0EH — @comoYoSiempre 🇨🇴 (@ComoYoSiempre) July 5, 2020

kim kardashian as the first lady when kanye becomes the president😩😭there is gonna be a whole church in the white house pic.twitter.com/gc9u7HXHGX — 𝓒𝓮𝓵𝓮𝓫 𝓢𝓹𝓪𝓶 💰 (@CelebrityFasho4) July 5, 2020