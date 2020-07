La impactante revelación de Meghan Markle sobre la familia real británica que ha decepcionado a la reina Isabel II

La batalla judicial de Meghan Markle contra los tabloides británicos ha precipitado la publicación de unas revelaciones que dejan en dudoso lugar a la reina Isabel II. Tal y como asegura la esposa del príncipe Harry, se sintió «desprotegida», tanto por su parte, como por la del resto de la monarquía británica, una situación que mucho tiene que ver con un ataque mediático que data de 2019 (cuando aún estaba embarazada) y ante la que no pudo «defenderse».

Dichas revelaciones forman parte de los archivos compendiados en la querella que la duquesa de Sussex presentó contra Associated Newspapers, la empresa matriz del periódico The Mail on Sunday, a raíz de la publicación de cinco artículos, según afirma, falsos, sobre ella. Todo aquello derivó en una «tremenda angustia emocional y daños a su salud mental», que supuso la «profunda preocupación de sus amigos».

Ahora, con el pequeño Archie entre sus brazos y completamente asentada en su nueva vida en Los Ángeles, Markle ha manifestado que toda compensación que reciba, si gana el caso, irá destinada a una organización solidaria contra el acoso escolar.

Pese a ello, el matrimonio más insurrecto de la Corona anglosajona está muy lejos de alcanzar la tranquilidad que tanto asía, pues sus explicaciones y testimonios no hacen más que menoscabar el prestigio de la familia de Harry, asunto que tiene especialmente enojado a Carlos de Gales y a los duques de Cambridge, tal y como reveló Russell Myers en el programa ‘Good Morning Britain’. El experto en realeza también hizo referencia a la colosal decepción de la monarca por las palabras de la mujer de su nieto, a quien siempre trató de proteger e integrar.