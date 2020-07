Cocaína, alcohol y lesiones físicas: Johnny Depp confiesa sus «demonios» pero niega ser un «monstruo»

A sus 57 años, Johnny Depp se presentaba este miércoles 8 de julio de 2020 en el Tribunal Superior de Londres para hacer frente a la segunda jornada del juicio por difamación contra The Sun, que se desencadenó a raíz de que el tabloide británico se refiriera a él como un «golpeador de esposas» en un artículo redactado por el editor neozelandés Dan Wootton en 2018.

Además de desmentir tajantemente haber abofeteado tres veces a su exmujer Amber Heard, a quien tildó de «narcisista sociópata y calculadora» y mencionó que se casó con él para progresar en su carrera, tras una supuesta burla que ella le habría hecho por la modificación de uno de sus tatuajes, negó ser un «monstruo», pese a que sí reconoció sus problemas con el alcohol y los estupefacientes.

«Ese no es el caso, eso es falso. No pegué a Heard. No recuerdo ninguna discusión sobre mis tatuajes», explicó el intérprete y productor, al tiempo que arrojó informaciones perjudiciales para su rival en las que sugería que habría sido ella quien le maltrató a nivel físico y verbal.

Además de incontables datos, los enfrentados presentaron fotografías en las que pueden apreciarse evidentes lesiones físicas. En una de las que entregó Heard, que data de 2013, se ve una mesa sobre la que hay una copa de whisky, cuatro rayas de cocaína y la caja de pastillas del actor (cuyo grabado reza: «Propiedad de JD»); todo preparado para consumir a las 13:37 PM. A continuación, exhibió otra imagen, esta vez de Depp desmayado en el suelo junto a la cama en la habitación de un hotel.

Finalmente, él admitió haber «sucumbido a sus viejos demonios» aquel día, pero contradijo la versión de la protagonista de ‘All the boys love Mandy Lane’: no la golpeó como ella asegura y exige una compensación a The Sun por las calumnias e injurias difundidas.