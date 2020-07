Las criticadas palabras que Paz Padilla dijo tras la muerte de Aless Lequio y que hoy cobran sentido

El fallecimiento de Antonio Juan Vidal, marido de Paz Padilla, este 19 de julio de 2020 ha conmocionado a cantidad de personas que desconocían la enfermedad contra la que batallaba el abogado, incluidos algunos de sus compañeros de Telecinco. Pese a la infinidad de rumores que circularon en su día a raíz de su ausencia en ‘Sálvame’ durante los meses de confinamiento, la presentadora y humorista quiso «que no saltara la noticia» y que no trascendiera, por lo que optó por apoyarse única y exclusivamente en su círculo más cercano.

Fue esa misma mañana, durante el programa ‘Socialité’, cuando María Patiño recopiló algunas reacciones a la mediática defunción. De entre todas ellas, sobresalió una en especial: la de Lydia Lozano.

La colaboradora intervino en directo para relatar la conversación que acababa de mantener con la gaditana, que, según expresó, ya «estaba preparada» para despedirse de su marido.

«Me he puesto a llorar porque no sabía qué decirle, y me ha dicho ‘si tú lloras yo me pongo a llorar’…», agregaba entonces Lozano, al tiempo que subrayaba que Paz le había comentado que «este año ha sido muy duro, aunque los últimos seis meses han sido maravillosos y la despedida ha sido preciosa«.