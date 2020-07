El mensaje de Loquillo de apoyo a la hostelería y los bares españoles hace rabiar a los censores ‘progres’ de Twitter

Un vídeo de Loquillo que data del pasado 5 de junio de 2020 ha sido rescatado por la Red para convertirle en tendencia casi dos meses después.

Las imágenes pertenecen a la campaña #SoyPatrimonio2020 promovida por la organización hostelera de la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) que demanda la declaración de los bares y restaurantes patrios como Patrimonio de la Humanidad y en la que han participado populares rostros como Antonio Resines, Hombres G, Maribel Verdú, Ramón García, Boris Izaguirre o Fonsi Nieto.

En el caso del clip del signatario de ‘Cadillac solitario’ la controversia ha brotado a raíz de las palabras que pronuncia en referencia «al hombre».

“¿Qué es un hombre sin un confesor? ¿Qué es un hombre sin un abogado? ¿Qué es un hombre sin su sastre? ¿Y qué es un hombre sin su barman?», se pregunta él, que rápidamente responde: «Menos que un hombre».

Admiro a Loquillo y el rock and roll, y como también soy hombre de bar estas declaraciones suyas me parecen normales y perfectas en apoyo a la hostelería española. Quienes saltan como cebras al oírlas que se lo hagan mirar, paletos inquisidores. 💛 @LOQUILLOoficial #Libertad pic.twitter.com/1ZmmLdGTB1 — Winston (@WinSmith1984_) July 22, 2020

«Quisiera apoyar la campaña para que los bares y restaurantes españoles sean Patrimonio de la Humanidad. Salud y nos vemos en los bares», concluye el artista catalán.

Si bien sus declaraciones han sido aplaudidas por la gran mayoría de internautas, hay quienes han aprovechado la coyuntura para cargar contra él y tildarlas de «agónicas» e incluso de «machistas». En la red social del pájaro azul ya hay quienes señalan con mucha puntería que es «maravilloso ver a un ejército de progres rabiando por un mensaje tan normal como el que ha dado» o que se ha ganado ser «de los nuestros» por hablar siempre «sin pelos en la lengua».

“Admiro a Loquillo y el rock and roll, y como también soy hombre de bar, estas declaraciones suyas me parecen perfectas en apoyo a la hostelería española”, «grande Loquillo», «gracias, tienes un par» o «progres en contra de Loquillo por apoyar los bares, menos mal que no nombra a las camareras, ya estarían haciendo negocio las de femen» son solo algunas de las reacciones que pueden leerse.

A todo esto… ¿alguien ha leído a algún progre POR QUÉ les molesta el vídeo de Loquillo? Yo solo leo insultos, pero no dicen si les fastidia que diga “hombre”, si les desagrada que se refiera a bares y restaurantes ESPAÑOLES, si les incomoda esa chaqueta…#TrollsDanceParty pic.twitter.com/aHHb73Cpt5 — Winston (@WinSmith1984_) July 23, 2020

Maravilloso ver a un ejército de progres rabiando por un mensaje tan normal como el que ha dado Loquillo.

¿Qué es un hombre? Loquillo es un hombre. Larga vida a la ‘masculinidad tóxica’. pic.twitter.com/tWC5BpPKIx — Elena Berberana (@ElenaBerberana) July 22, 2020

Progres en contra de Loquillo por apoyar los bares, menos mal que no nombra a las camareras, ya estarían haciendo negocio las de femen — Protesto (@Protest36957019) July 22, 2020

Loquillo animando a ir a los bares

Coño pues claro

Quien no ha pasado buenos ratos en ellos

Pero como no canta mierdas como el Hasel o el Valtonic ,pues a por él parias de la tierra

Pero a Loquillo le suda la p….todos los mindundis y sus opiniones. — Lisabette (@Lisabette3) July 22, 2020

Vivan los bares y Loquillo! https://t.co/dfUnNUn93P — Waffa (@Waffa46185904) July 23, 2020