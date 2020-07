Al más puro estilo de Las Campos: Alejandra Rubio pone tibio a Tassio de la Vega ante los ojos de todos

La que prometía convertirse, junto a la de Enrique Ponce y Ana Soria, en la historia de amor del verano se ha quedado en un simple espejismo: Alejandra Rubio y Tassio de la Vega han puesto fin al romance del que, escasos días antes, presumían libremente por las playas de Ibiza.

Aunque los protagonistas aseguren que «nada se ha roto porque no había relación», lo cierto es que su separación no ha sido del todo amistosa. Tal y como revela JALEOS, la pareja acostumbraba a discutir con frecuencia, siendo una de sus habituales disputas la que terminó por colmar el vaso y desencadenar el cisma.

«Ellos como amigos se llevarán bien», reflexiona una persona muy próxima a la hija de Terelu Campos en la citada publicación.

Ahora, ambos han dejado de seguirse en redes sociales, pero el asunto no queda ahí. Si bien la colaboradora de ‘Viva la vida’ (Telecinco) no ha querido profundizar en el tema, ha enviado varias indirectas (muy directas) al arquitecto y bodeguero a través de sus stories de Instagram.

Con la banda sonora de ‘AMDV’ de Maluma de fondo, ha compartido diferentes publicaciones en las que se pueden leer frases tan expresivas como «hay tantos con quién estar pero no con quién ser», «deja de darle a tus demonios el combustible que necesitan para incendiarte», «a veces la vida no es lo que nos conviene, sino lo que nos lleva las vísceras por delante; por mucho que lo intentes, si no te aprieta el estómago, no vale» o «quédate donde el alma sonría».

El empresario, por su parte, ha preferido mantenerse en silencio y ha paralizado temporalmente la publicación de contenido en Instagram.