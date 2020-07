Sandra Barneda lanza un explícito piropo a Nagore Robles y todos alucinan

View this post on Instagram

Llevaba esperando los atardeceres en Portugal mucho tiempo, el viento de Cascais me limpia los enredos. Deseaba tanto despertarme para jugar con Nash, hacer yoga en la terraza de mi habitación, desayunar como una reina, llegar cansada de hacer surf feliz como una niña… Esta cerveza se la dedico a todas las personas que llevan soñando despiert@s estos meses. Va por vosotr@s, por vuestra fuerza, paciencia y lucha. 🌊♥️🌊♥️🌊♥️🌊♥️🌊♥️🌊♥️🌊♥️🌊♥️🌊♥️ #oitavos #nagorerobles #dragongirl #surfgirl #nashgore