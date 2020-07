El arrepentimiento lleva a Kanye West a escribir sus palabras más sensibles a Kim Kardashian: "Por favor, perdóname..."

Desde que Kanye West anunciara a inicios del séptimo mes de 2020 que presentaría su candidatura para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, él y su familia, especialmente Kim Kardashian, han estado en el foco mediático.

Sus controvertidas ideas y extravagantes propuestas políticas desataron la polémica en el primer mitin electoral que festejó el domingo 19 de julio de 2020 en Carolina del Sur y en el que emitió un discurso contra el aborto basado en su experiencia más personal con Kim (confesó que ambos dudaron en detener el embarazo de su primogénita North) y llegó a asegurar que «disparar pistolas es divertido».

Pese al «desmoronamiento significativo» del vínculo del matrimonio, tal y como apuntó una fuente a la revista estadounidense People, y a los incansables rumores de divorcio, la socialité pidió “compasión y empatía” por el rapero y se aventuró a hablar sin filtros sobre el trastorno bipolar que padece.

Era este sábado 25 de julio de 2020 cuando el músico, visiblemente arrepentido, decidía pedir disculpas a «mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado, pues no la cubrí como ella me ha cubierto a mí».

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020