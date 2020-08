Pillan a Jennifer Lopez en chándal por Nueva York: fuego y actitud cortesía de Ralph Lauren

Con tan solo asomarse a la calle, maraca una nueva tendencia.

Así es la vida de Jennifer Lopez.

La cantante fue pillada el pasado domingo 8 de agosto de 2020, salía por la ciudad de Nueva York con un vibrante chándal con efecto teñido de camino al trabajo.

El atuendo diseñado por Ralph Lauren estaba salpicado de brillantes colores azul, amarillo, rojo y verde.

La talentosa artista tenía sus melena recogida con un moño, gafas de sol y zapatillas Nike blancas. Un estilo al alcance de pocos mientras salía a un estudio de Gotham.

La estrella de Hustlers, quien está comprometida con el alumno de béisbol Alex Rodríguez, de 45 años, usó una mascarilla con toques de color en medio de la pandemia de coronavirus en curso.

Llevaba su teléfono y una bebida durante la excursión diurna en la Gran Manzana.

López, quien es madre de los gemelos Max y Emme, de 12 años, con su ex Marc Anthony, tomó Instagram el domingo temprano en una bata de baño para adelantar el próximo esfuerzo que tiene en las obras.

‘Feliz domingo a todos, es muy temprano para mí, saben que he estado grabando este video durante los últimos dos días, debería estar durmiendo ahora mismo, pero no lo sé, tal vez estoy emocionado de volver a la «, dijo la cantante de Jenny From the Block.