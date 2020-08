Estela Grande no da puntada ‘sin hilo’: inicia la guerra contra Carla Barber y sus retoques estéticos

Desde que Carla Barber y Diego Matamoros anunciaran el comienzo de su relación sentimental, las indirectas hacia la doctora han estado muy presentes en el canal que Estela Grande tiene en Mtmad (Mediaset). Si bien los comentarios en los que hacía referencia al repentino e inconcebible amor entre ambos no pasaban desapercibidos entre la audiencia, no ha sido hasta ahora cuando la modelo ha evidenciado su parecer con respecto a la nueva ilusión de su ex.

«Hoy vamos a hacer unos tips de maquillaje para ir súper monas en verano con dos cositas en la cara y cuatro productos», adelantaba Estela en su último capítulo de la plataforma de contenidos audiovisuales.

«Uno de los trucos es para que se nos vean los labios más gorditos sin necesidad de pincharnos, o cómo conseguir la mirada ‘cat eye’ sin necesidad de ponernos unos hilos por ahí colgando», continuaba señalando, al tiempo que emitía una breve y sutil carcajada.

Aunque en ningún momento pronunció el nombre de la susodicha, todo hace pensar que se refería a Carla, pues ella se ha realizado exactamente los retoques estéticos a los que Estela hizo alusión con cierta esquivez.

Por el momento, la canaria que dice de sí misma ser capaz de «hacer posible lo imposible» no se ha pronunciado al respecto y ha optado por continuar con sus idílicas vacaciones junto al hijo del colaborador de ‘Sálvame’ (Telecinco).