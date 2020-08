Shakira y la otra crisis del Barça: la colombiana destapa las ‘carencias’ de Piqué

View this post on Instagram

Shak’s interview with @60minutes – first shown at the beginning of this year – will be broadcast again on @cbstv in the US tomorrow (Aug 16) at 7/6c. La entrevista de Shakira en el programa 60 Minutes – que ya se emitió a principios de año – volverá a transmitirse en la cadena CBS mañana domingo (16 de Agosto) a las 7/6c. ShakHQ