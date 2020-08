«Este mes nunca lo olvidaremos»: Marta López encuentra algo positivo en el peor agosto de su vida

De reina de la cuarentena en Mediaset y en los hogares de media España, Marta López pasaba a ser protagonista del despido de la temporada en la cadena liderada por Paolo Vasile por su «actitud públicamente irresponsable». La sorprendente noticia, que se hacía oficial el pasado jueves 20 de agosto de 2020 en ‘Sálvame’ (Telecinco) de la boca de Kiko Hernández, no es la única que ha azotado duramente a la actual pareja de Efrén Reyero en los últimos días.

Marta, que se define a sí misma como «atlética, colaboradora televisiva y madre de tres muñecos», también dedica parte de su esfuerzo y tiempo profesional a gestionar un catering que ella misma fundó hace años y que presta servicio en eventos señalados, en su mayoría mediáticos. De entre todos ellos, había trascendido su labor en el enlace de Fani Carbajo y Christofer Guzmán (‘La isla de las tentaciones’, ‘Supervivientes’ y ‘La casa fuerte’), que prometía celebrarse el 28 de agosto de 2020.

Pero todo se truncó cuando los mismos protagonistas anunciaron en ‘Viva la vida’ (Telecinco) que el día más importante de sus vidas tendría que esperar por el momento, pues «la situación (del coronavirus) cada vez está peor». Si bien la festividad no ha sido suspendida, la exnovia de Alfonso Merlos no podrá desempeñar su función en la misma todavía y, por lo tanto, no percibirá la retribución correspondiente.

En este contexto, y después de varios días guardando absoluto silencio, la extertuliana se ha sincerado en el perfil de Instagram de Reyero, bajo un post en el que aparece dibujando un corazón con sus propias manos.