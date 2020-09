Diego Matamoros explica «cómo ponerse muy tocho» sin renunciar a los postres: «Desde el desayuno no como nada hasta la cena»

Si a inicios del mes de junio de 2020 Diego Matamoros compartía con su audiencia de Mtmad el antes y el después de su luposucción abdominal (‘lipovaser’), una intervención a la que se sometió para eliminar la grasa que tenía acumulada y marcar un vientre como el del mismísimo Cristiano Ronaldo, tres meses después ha echado mano de la misma plataforma para explicar que sus abdominales «no son de mentira» y dar «unos tips para ponerse muy tocho».

Posteriormente, tras unos minutos de estiramientos varios, el hijo del colaborador de ‘Sálvame’ (Telecinco) se desplazaba a comer «de manera sana» sin renunciar «a meter un postre», pues eso no significa que «vayamos a perder nuestro six-pack».

«He empezado la mañana con un batido de proteínas y con un café, después del entreno me he metido otros dos batidos de proteínas veganas, un pedazo de bowl flipante y una tarta de zanahoria que, si os movéis y os lo curráis, esa asimilación de azúcares no es mala para nada ni tenéis que tener miedo a engordar», ha agregado.

En lo que respecta a «la noche», Diego ha puntualizado que se trata de «un tema más delicado» porque «me gustan mucho los restaurantes y probar muchas comidas», algo de lo que acostumbra a disfrutar los sábados y domingos.

«El resto de la semana hago ayunos intermitentes. Por ejemplo, hay veces que desde el desayuno no como nada hasta la cena; de esta manera entro en cetosis y el cuerpo va quemando. Cuando veo que he cenado mucho, al día siguiente no desayuno porque intento tirar con las reservas que tengo. Las cenas (cuando las hace) son light y como pollo o pavo del bueno, ensalada o me hago un batido de proteínas», ha concluido al tiempo que ha señalado que «nunca pruebo cócteles ni bebidas como ron o whisky».