La ruptura con Diego Matamoros sale muy rentable a Estela Grande: reforma su piso y estrena cochazo

Aunque el amor no le ha llegado por el momento, Estela Grande está atravesando una de sus mejores épocas a nivel laboral y, prueba de ello es la adquisición de su nuevo coche, un Mercedes ‘Clase A’ cuyo precio supera los 30.000 euros, y la reforma radical de su propio «pisito de soltera».

Tal y como ha ido mostrando a través de su canal de ‘Mtmad’ a lo largo de las últimas semanas, la influencer ha dado un giro radical a su vida gracias a los ingresos que ha obtenido y ahorrado desde que sus apariciones en la pequeña pantalla se convirtieran en algo habitual, en buena medida, a raíz de su ruptura y divorcio con Diego Matamoros.

«Llevo con el Seat Ibiza desde que tenía 18 años, me lo regaló mi tío cuando me saqué el carnet, pero he ahorrado poquito a poco para poder tener otro coche mejor, y ahora ha sido el momento. Sinceramente, la vida me sonríe y estoy muy bien y muy contenta de presentaros mi coche», ha explicado este viernes 11 de septiembre de 2020 en la plataforma de contenidos audiovisuales en la Red de Mediaset.