«Me siento traicionado por Telecinco»: el súbito regreso de Marta López a la tele parte en mil pedazos los esquemas de la audiencia

De reina de la cuarentena en Mediaset y en los hogares de media España, Marta López pasaba a ser protagonista del despido de la temporada en la cadena liderada por Paolo Vasile por su «actitud públicamente irresponsable» el pasado jueves 20 de agosto de 2020.

Ahora, poco menos de un mes después de conocer la inesperada noticia de la boca de su amigo Kiko Hernández, la actual pareja de Efrén Reyero ha regresado a Telecinco. Desde el sofá de ‘Sábado Deluxe’, ha tenido que afrontar críticas, opiniones e incluso juicios por parte de algunos de sus compañeros, como es el caso de Víctor Sandoval, que ha afirmado que «por gente como ella, había muerto» su madre y que no es capaz de aguantar «la soberbia» con la que ha vuelto al plató tras la imprudencia que cometió.

«Lo he pasado fatal. Di un falso positivo . No he tenido coronavirus. La cadena decidió que, ante la duda, yo me quedara en mi casa y el resto guardara cuarentena», ha explicado ante la sorprendida mirada de los allí presentes.

La tertuliana también quiso aclarar que en ningún momento fue expulsada, sino que decidieron apartarla de sus labores, ya que ella no tenía un contrato como tal.

«Se me ha juzgado y criticado. No se me ha despedido, se ha prescindido de mis colaboraciones. La actuación de Telecinco ha sido la correcta. Di falso positivo, nunca he tenido coronavirus, no es mi culpa… Yo cogí y avisé. El problema con la cadena fue que se pensaron que había estado en la calle con un positivo», agregó la televisiva que se reincorporará a ‘Sálvame’ y ‘Ya es mediodía’ en las próximas jornadas.