Gritos y mucha tensión: Diego Matamoros y Carla Barber protagonizan una acalorada disputa en plena calle

Aunque, a juzgar por el vídeo que Diego Matamoros ha publicado en su canal de Mtmad (Mediaset) este lunes 14 de septiembre de 2020, la relación que mantiene con Carla Barber atraviesa su mejor momento, un episodio vivido unas horas atrás ha puesto en duda el idilio de la pareja.

Según ha dado a conocer ‘Socialité’ (Telecinco), la canaria y el hijo del colaborador de ‘Sálvame’ habrían protagonizado una acalorada disputa en plena calle el sábado 12 de septiembre de 2020 a la salida de un popular restaurante de la capital, en el que disfrutaron de una romántica cena en pareja que retransmitieron a través de sus historias de Instagram.

Tal y como se puede ver en las imágenes que fueron captadas por un cámara, ambos intercambiaron reproches entre gritos, nervios y mucha tensión.

Pese a que el espacio que conduce María Patiño trató de quitar peso al asunto e indicó que muy probablemente se tratara de un desencuentro puntual y sin mayor importancia, Carla Barber ha querido pronunciarse al respecto en su perfil social.

«Es alucinante cómo los medios de comunicación dan noticias simplemente porque no tienen otra cosa que sacar. (…) Nunca me he pronunciado al respecto, pero hay noticas falsas que han dado por tener un titular y sin haber contrastado absolutamente nada», ha asegurado al tiempo que ha puntualizado que «os engañan (Telecinco) todos los días sacando mentiras porque no tienen noticias, ni nada que decir».