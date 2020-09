Un micro abierto juega a Suso una mala pasada y deja al descubierto su verdadera opinión sobre el físico de Kiko Matamoros

Los problemas de salud y el ingreso hospitalario de Kiko Matamoros le han convertido, junto a Marta López, en protagonista indiscutible del verano en el universo Mediaset.

Es por ello que su esperado regreso a la pequeña pantalla, que se producía el 12 de septiembre de 2020 en ‘Sábado Deluxe’ y horas más tarde en ‘Viva la vida’, ha generado infinidad de reacciones y opiniones entre las que se encuentra la de su compañero Suso Álvarez.

«Estoy encantado de volver a estar aquí con vosotros y reincorporarme a mi nueva normalidad», aseguraba el ex de Makoke este domingo 13 de septiembre de 2020 en el espacio que conduce Emma García.

Junto al resto de colaboradores, Suso recibió a la ‘estrella’ de la tarde con una sonrisa y admitió verle en muy buenas condiciones pese a haber adelgazado la friolera de 14 kilos.

«Qué alegría verte, te veo muy bien», puntualizó.

Pero, como se suele decir, no es oro todo lo que reluce y en la televisión nada es lo que parece. Aunque nadie se percató en plató, durante la emisión en directo, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ señaló que «(Kiko) no se aguanta de pie». Lo hizo en un momento en el que creía tener el micrófono cerrado, dando lugar a un embarazoso momento que no pasó desapercibido por la audiencia y que originó cantidad de comentarios en la red social del pájaro azul.

Emma: «Kiko, pues yo no te veo tan mal eh?»

Kiko Matamoros: «No hombre, ahí vamos».

Mientras Suso por debajo: «Chicos, no sé ni cómo se tiene en pie»

Shock.#VivaLaVida332 pic.twitter.com/YKU7lpKY2t — pepinot (@comentadoradet5) September 13, 2020

Ha dicho Suso » no se aguanta de pie» refiriéndose a matamoros o yo he oído mal …#VivaLaVida332 — El 2 B (@MFellau) September 13, 2020