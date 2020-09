«¿De qué sirve saber cocinar y barrer si no sabes arreglarte?»: el inaudito alegato de Oriana sobre «las mujeres de la época antigua»

En un impulso por sorprender a Iván González -y a la audiencia- Oriana Marzoli ha querido demostrar que «no solo valgo para ponerme extensiones y estar guapa» y ha decidido preparar, «con esfuercito», unas lentejas caseras, que es «uno de mis platos favoritos desde pequeña». Pero antes de ponerse manos a la obra con la receta, la televisiva ha articulado un inaudito alegato sobre lo que ella denomina «las mujeres de la época antigua».

« ¿De qué sirve saber cocinar, barrer y limpiar si no sabes arreglarte? Yo es que prefiero arreglarme, estar de punta en blanco y ser una reina. Pero bueno, hoy me voy a convertir en doncella, en Cenicienta, para que veáis que soy un mortal más, no pasa nada», ha asegurado en su canal de Mtmad (Mediaset).

También ha querido dejar claro que «no soy una niñata incompetente», pero que «una persona con mi éxito» suele estar ocupada en quehaceres que poco -o nada- tienen que ver con el hogar.

«La gente de la tele no tenemos tiempo para trabajar en casa, yo vivo de mi imagen, tengo que cuidarla y no es fácil… Tengo que estar guapa porque es lo que me da trabajo. (…) Iván me pregunta qué le daré de comer a mis hijos cuando los tenga y si voy a estar pidiendo siempre delivery», ha agregado la venezolana entre risas.