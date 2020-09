El extronista más popular de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ cuenta toda la verdad sobre su relación con Adelina de ‘La isla de las tentaciones’

La inesperada ruptura de José Sánchez y Adelina Seres partió en mil pedazos los esquemas de sus seguidores y de la audiencia de ‘La isla de las tentaciones’, pues fueron «la única pareja que superó la tentación» de la primera edición del aclamado reality de Mediaset.

Aunque todavía hoy se desconocen los motivos que les llevaron a tomar la decisión de emprender caminos por separado, muchos han sido los rumores que han apuntado hacia un posible romance de ella con Noel Bayarri a juzgar por los últimos movimientos de ambos en redes sociales.

A post shared by Noel (@noelbayarri) on Aug 4, 2020 at 10:56am PDT

«El otro día la seguí en Instagram, me hace gracia y me parece guapa, pero no la conozco de nada. (…) En un par de fotos le di ‘me gusta’ y le puse alguna tontería, porque yo soy de comentar tonterías… Esa ha sido toda la relación que he tenido con ella, pero como se trata de mí -Noel tiene fama de conquistador-, pues ya dicen que soy un pajarraco que quiere ligar, que me estoy metiendo en donde no me llaman y al final me cayeron hostias«, ha explicado el popular extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ en su canal de Mtmad.