El retoque estético que ha devuelto a Leticia Sabater a sus 25 años: «Me ha costado 3.875 euros»

Hola chicos para todos los que queríais ver el resultado final, aquí lo tenéis :me he echo dos blanqueamientos espectaculares y me he puesto 20 carillas de composite en la clínica @privilegedentalspa en madrid, El precio me ha costado 3875 euros con todo incluido, la verdad que estoy súper feliz porque tenía los dientes muy muy desgastados, y con muchos huecos, así que estoy súper feliz el color que me ha elegido la doctora Carolina es muy natural y el tamaño es perfecto, ni grandes ni pequeños !!normales !!Como los he tenido siempre,!!!!así que muchísimas gracias a todo el equipazo enorme profesional y maravilloso de @PrivilegeDentalSpa. Ah por cierto todo el mundo que me ve me dice que estoy guapísima Y que le encanta mi sonrisa que es súper natural, con mucho cariño y ya sabeis los que tengáis mal los dientes si os he podido ayudar, pues encantada y si tenéis alguna duda me la podéis preguntar ,Como siempre encantada de ayudaros Y despejar las dudas que tengáis para tener una boca preciosa 👍💙💝🥰💄👌. @privilegedentalspa